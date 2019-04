Venezia, i professori le sequestrano il cellulare. Studentessa si getta dal primo piano dell’hotel

L’episodio si è verificato giovedì intorno alle 19 ma i carabinieri di Venezia, che si stanno occupando delle indagini, lo hanno reso noto solo ora.

La classe, di ritorno da un tour a Venezia, era particolarmente agitata, euforica e rumorosa; per questo motivo, i professori hanno deciso di punire gli studenti sequestrando loro il cellulare. A seguito del rimprovero e del sequestro, la ragazzina si è chiusa in bagno, ha aperto la finestra e si è lanciata giù dal primo piano.

I soccorsi e le indagini

I soccorsi sono intervenuti immediatamente trasportando la ragazza all’ospedale dell’Angelo ma non è in pericolo di vita; qui è stata raggiunta anche dai genitori. Dopo un volo di circa 6 metri, la ragazza ha riportato fratture ed escoriazioni guaribili in alcuni giorni che non sono state indicate come gravi.

Secondo le prime indiscrezioni, non ci sarebbe alcun colpa da parte di adulti nella vicenda. Pare che la ragazzina abbia problemi di instabilità emotiva. La sua condizione, dopo il riprovero e il sequestro del cellulare, l’ha fatta infuriare a tal punto da compiere il gesto.

Le prossime ore saranno dunque decisive per acquisire maggiori informazioni sull’accaduto. Appena le condizioni cliniche lo permetteranno la ragazzina, infatti, sarà interrogata dagli inquirenti.