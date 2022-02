Quella che arriva da San Donà, in provincia di Venezia, è una vicenda assurda, che adesso è oggetto di tutti gli approfondimenti del caso da parte della Usl 4, impegnata a rintracciare la signora che ha lanciato questa pericolosa inziativa. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, la signora ha invitato una ventina di persone tramite una chat, informando che i suoi figli fossero positivi al Sar-CoV-2. “Venite a casa mia, i miei figli hanno contratto il Coronavirus. In questo modo, vi potrete contagiare anche voi, ottenendo il Green pass rafforzato, senza sottoporvi alla vaccinazione” – così avrebbe scritto la donna.

Al momento non si sa se l’iniziativa abbia avuto il “successo” sperato dalla donna. Di questi eventi nel nostro Paese, ma anche altrove, se ne contano ormai a iosa. Quella di infettarsi di proposito tramite persone contagiate dal Covid è una pratica pericolosa che pare stia prendendo sempre più piede. L’unico obiettivo che le persone hanno in questo caso è quello di ottenere il Green Pass senza sottoporsi alla vaccinazione, in quanto i sieri da queste persone no-vax vengono giudicati a volte più pericolosi della malattia stessa. Una falsa credenza che rischia di provocare seri danni al sistema sanitario nazionale.

Aveva riscosso approvazione

Secondo quanto riferisce l’Huffington Post sulle sue pagine social l’evento pare avesse riscosso l’approvazione di diverse persone. “Se la individuiamo la segnaleremo alla Procura per epidemia dolosa” – così ha detto il direttore generale dell’Usl 4, Mauro Filippi alla stampa. Come già detto l’azienda sanitaria sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso.

“L’episodio della mamma e del party per i bambini è inqualificabile ma abbiamo sentito di altre feste e ritrovi anche per persone adulte che fanno lo stesso. Eventi semisegreti organizzati contattandosi nei social allo scopo di prendersi il Covid e quindi il Green pass per un periodo” – queste le dichiarazione di Silvia Susanna, sindaco di Musile.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su questa assurda vicenda che arriva dalla provincia di Venezia. Bisogna ricordare che al momento l’unica arma che l’umanità ha per poter uscire dall’emergenza sanitaria sono i vaccini anti Covid.