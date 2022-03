Era sicuramente felice per la vittoria della sua Reyer Venezia contro il Patrasso in Eurocup, per questo forse Victor Sanders, giocatore e playmaker della squadra della Laguna ha partecipato ad una serata di festa. Tutto normale se non fosse per un particolare, in quanto pare che il giocatore abbia un pò esagerato con le bevande alcoliche per poi mettersi alla guida della sua Volkswagen Golf. A questo punto, all’altezza della barriera Venezia Est ha imboccato l’autostrada, ma nel senso sbagliato di marcia, quindi contromano.

Gli automobilisti hanno immediatamente segnalato quanto stava accadendo e la Polizia Stradale si è messa sulle tracce della Golf, raggiunta poi dopo 40km e fermata. Sorpresa anche per gli agenti quando alla guida hanno trovato il famoso giocatore di basket, tra i migliori del nostro campionato. Nella partita di Eurocup ha segnato anche 12 punti, uno dei migliori a referto. Per lui la serata è finita malissimo, in quanto è stato denunciato.

Patente ritirata

Gli agenti della Stradale hanno quindi proceduto al ritiro della patente nei confronti del giocatore, che adesso dovrà rispondere di quanto commesso dinanzi l’autorità giudiziaria. Anche la società della Reyer Venezia ha appreso quanto commesso dal suo giocatore, e ha preso immediatamente le distanze dal suo tesserato.

Durissimo il comunicato dei lagunari. “L’Umana Reyer Venezia, preso atto dei deplorevoli e gravissimi accadimenti di questa notte, si dissocia e deplora con assoluta fermezza la condotta del proprio tesserato coinvolto Victor Sanders. Tale condotta, ferma ogni responsabilità di legge del suddetto atleta, si pone in totale contrasto con i valori del Progetto Reyer” – così ha fatto sapere la società in un comunicato.

“Al fine di tutelare i sopracitati valori e la propria immagine e reputazione nella maniera più appropriata, la Società adotterà i più opportuni provvedimenti nei confronti del tesserato coinvolto, offrendo in ogni caso la propria più ampia disponibilità e collaborazione alle Autorità competenti” – così conclude la società Reyer Venezia. Sull’accaduto proseguiranno le indagini da parte delle forze dell’ordine. L’assurdo gesto del giocatore non ha fortunatamente provocato incidente stradali.