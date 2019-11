Venezia: Franco Antonello, un nuovo dramma in famiglia

Verso le ore 8:00 del 1° Novembre, nei pressi di Musile di Piave, in provincia di Venezia, la Mercedes di Alberto Antonello è uscita di strada sulla Treviso Mare rovesciandosi in un fossato.

La dinamica non è ancora chiara, ma da indiscrezioni pare che il giovane fosse stato frenato da una pattuglia la sera precedente e che le forze dell’ordine abbiano predisposto il ritiro della patente per possesso di droghe leggere. Nonostante l’accaduto il giovane, figlio minore del noto ex imprenditore Franco Antonello, ha deciso di recarsi in discoteca con la fidanzata Giulia Zandarin.

La festa ha avuto purtroppo un tragico epilogo: la mattina successiva infatti pare che i due si siano avviati verso casa in compagnia di altri quattro amici, con Antonio al volante. Prima il conducente ha perso il controllo della vettura, poi lo schianto. Giulia, 18 anni, ha perso la vita e Antonio giace in un letto d’ospedale in coma.

La reazione di Franco Antonello

“La situazione di mio figlio è grave, non si sveglia. Oggi penso di avere avuto più di mille chiamate, in questo momento non riesco neanche a parlare. Abbiamo solo voglia di aspettare cosa succede con Alberto. E abbiamo il pensiero rivolto ogni secondo alla sua Giulietta”.

Franco Antonello è noto per aver lasciato la sua attività di imprenditore per seguire il figlio maggiore Andrea, affetto da una grave disabilità. Abituati a vederlo sorridente, coraggioso e determinato, l’uomo è ora alle prese con un nuovo dolore.

La sua storia è stata portata sul grande schermo da Salvatores con il film ‘Tutto il mio folle amore’, dove la forza d’animo e l’amore per i figli traspare in modo chiaro e diretto. Molti giornalisti hanno cercato di intervistarlo e numerosi sono stati anche i messaggi di comprensione e solidarietà.

Pare che anche Andrea sia stato informato delle condizioni del fratello anche se non è dato sapere la sua reazione. Gli inquirenti stanno svolgendo le indagini del caso per accertare l’accaduto ma nel frattempo restano la paura e il dolore di un padre che chiede rispetto, comprensione e solidarietà in questo momento difficile.