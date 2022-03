Il 19 enne Davide Spinacè non ce l’ha fatta, ha perso la sua lotta per rimanere in vita. Il suo cuore ha smesso di battere 8 mesi e mezzo dopo il terribile incidente stradale contro un camion, avvenuto in via Romanziol, a Noventa di Piave, nel Veneziano, lo scorso 15 luglio.

In tutti questi mesi Noventa era rimasto sospeso, aggrappato alla speranza, fattasi sempre più flebile,col passare dei giorni, che Davide potesse riprendersi… cosa che, purtroppo, non è successa, gettando nello sconforto l’intera comunità, che piange la sua prematura scomparsa.

La ricostruzione della tragedia

Davide era alla guida della sua Citroen quando, intorno alle 10:30, per motivi non ancora chiari, si è scontrato con un autoarticolato, in via Romanziol, a Noventa, finendo fuori strada, nel canale di scolo adiacente la carreggiata. I sanitari del Suem 118 sono tempestivamente intervenuti e hanno subito constatato la gravità delle condizioni in cui versava il 19enne.

Per estrarre il suo corpo, rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto, che a causa del violento impatto, si è accartocciata, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto liberarlo con l’ausilio delle cesoie. Davide, in seguito, è stato trasportato in elicottero, al pronto soccorso e poi ricoverato in prognosi riservata all’ospedale dell’Angelo di Mestre. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico e curato anche in strutture specializzate, il suo cuore, ieri, 29 marzo 2022,ha smesso di battere.

Una morte improvvisa, straziante, arrivata dopo quasi 9 mesi di agonia, la sua. Davide lascia la madre Claudia, il padre Stelio, e il fratello Marco e in tanti sono i messaggi di cordoglio che, in queste ore, hanno inondato la famiglia, mostrando ad essa tutta la loro vicinanza. I funerali saranno celebrati sabato, 2 aprile, alle ore 15:00, nella chiesa parrocchiale di Noventa di Piave. Un destino terribile ha spento per sempre la vita di questo giovane, portandosi via i suoi sogni e le sue aspettative.