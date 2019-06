Venezia, bambina di 3 anni dimenticata nello scuolabus: 3 ore sotto al sole cocente

“Ora qualcuno dovrà pagare“, queste le parole della mamma di una bambina di soli 3 anni che nella giornata di giovedì scorso è stata dimenticata all’interno dello scuolabus, per poi venire ritrovata dopo quasi tre ore in lacrime ed in preda al panico.

Sono stati dei momenti di puro terrore quelli che hanno vissuto due genitori di Scorzè, in provincia di Venezia, nella giornata di giovedì scorso, 27 giugno, quando hanno aspettato l’arrivo della figlia di 3 anni presso la fermata dell’autobus come ogni giorno, senza però vedere giungere il mezzo con la bambina all’interno.

Spaventati per quanto poteva essere successo, i genitori hanno subito chiamato la scuola Gianni Rodari per poi allertare anche la polizia, i carabinieri ed il sindaco del paese, a causa delle alte temperature che si sono registrate quel giorno, e la paura quindi che la bambina potesse essere in serio pericolo.

Quando gli agenti hanno deciso di ripercorrere il tragitto fatto dallo scuolabus, hanno fatto la scoperta della bambina in lacrime all’interno dello stesso mezzo parcheggiato nel deposito, sotto al sole cocente. Fortunatamente, non è stato necessario portare la vittima in ospedale, seppur è stata ritrovata in completo stato di shock.

Stando a quanto è stato riportato, il conducente del mezzo e l’accompagnatore dei bambini sostituivano entrambi i titolari dell’impiego poiché in ferie: per questo non conoscevano i volti dei bambini. La piccola, che si era addormentata in uno dei sedili, è stata così dimenticata da entrambi gli adulti del personale. La madre della bambina racconta di non aver ricevuto delle scuse per l’accaduto, e di voler agire per vie legali.

L’ultimo caso ad Arezzo

L’ultimo terribile caso che vede un bambino abbandonato all’interno dello scuolabus, risale a tre mesi fa in provincia di Arezzo. Anche in questo caso la vittima aveva appena tre anni ed è stata ritrovata all’interno del mezzo dopo cinque ore dal lanciato allarme.