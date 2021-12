La Regione Veneto in queste ore ha comunicato che da ora in poi soltanto le persone sintomatiche e che hanno diritto al tampone gratuito potranno accedere agli hub vaccinali pubblici. Gli altri, tra i tanti i No Vax, potranno rivolgersi alle farmacie o alle strutture private per poter effettuare un testo dietro pagamento. La decisione è arrivata perchè il personale scarseggia e c’è bisogno di molti infermieri per poter portare avanti la campagna di vaccinazione.

Tra l’altro l’1 dicembre scorso il Veneto ha superato la Lombardia per numero di attualmente positivi, che nella regione governata da Luca Zaia sono 5.018, a fronte dei 4.726 della Lombardia che ha però 10 milioni di abitanti, una popolazione che rispetto a quella del Veneto è doppia. Per questo chi rientra nella categorie a rischio o non è vaccinato potrà fare i tamponi nelle strutture private. Si eviterà così di intasare il sistema sanitario e gli hub pubblici.

La strategia del Veneto

Il personale sarà impegnato nele operazioni di contact tracing, ma anche a garantire il Green Pass temporaneo ai non vaccinati, che, lo ricordiamo, dal 6 dicembre potranno usare il tampone negativo soltanto per andare a lavoro o usufruire dei servizi essenziali. Per i No Vax vietati ristoranti e bar al chiuso e luoghi di divertimento e dello spettacolo.

Per far capire la situazione basti pensare a quello che è successo a Padova, dove erano stati allestiti dei punti per poter effettuare dei tamponi a pagamento in tutta la città. Questo ha costretto l’azienda sanitaria locale ad un grande impegno, anche economico, a fronte però di un affluenza che era misera.

Da oggi il test lo riceveranno soltanto le persone presentano sintomi riconducibili alla malattia Covid, pazienti ricoverati o in previsione di ricovero programmato. Potranno usufruire del test gratuito anche le persone che sono in quarantena e i soggetti che siano esclusi dalla campagna di vaccinazione o che siano esenti in base a certificazione medica.