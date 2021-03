Veneto è zona arancione, lo ha annunciato Zaia

In diretta da Marghera dove la protezione civile ha la sua sede, oggi 5 marzo 2021, il governatore del Veneto Luca Zaia, ha reso noti gli ultimi aggiornamenti sull’emergenza coronavirus in Regione, ora monitorata con attenzione dall’Iss e dal Ministero della Salute perchè prossima a passare in zona arancione, probabilmente già da lunedì.

Il governatore Luca Zaia ha riferito che nelle ultime 24 ore si sono contatati 1.505 nuovi positivi con un’incidenza del 3,44%. Attualmente i positivi sono 27.440, i ricoverati 1.359. I decessi, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati 25. Numero che avvicina la Regione Veneto “ai diecimila morti da inizio pandemia“.

I numeri vanno guardati in faccia, ha detto il presidente della Regione Veneto, possono aiutare ad “evitare ogni forma di assembramento“, perchè non è vero che gli “assembramenti sono utili per vivere“, ha sottolineato Zaia insistendo anche sull‘uso corretto della mascherina che deve essere usata da tutti. Poi l’annuncio che nessuno avrebbe voluto sentire: “Ho sentito il ministro Speranza e posso dirlo: siamo in zona arancione“. Il fatto di essere passati in fretta in zona arancione dice che il virus corre veloce. Inoltre “la proiezione dell’Rt la prossima settimana è preoccupante“, ha riferito sempre il governatore del Veneto.

Il virus sta guardando i giovani e questo preoccupa il governatore e lo staff. Al momento non c’è alcuna intenzione di chiudere le scuole, ma se fosse necessario, ha affermato Zaia, “siamo pronti a farlo” individuando anche “le aree dove intervenire“. Qualche idea più chiara in merito si avrà nei primi giorni della prossima settimana quando la dottoressa Francesca Russo avrà elaborato i dati.

La buona notizia sul fronte vaccini arriva dal ministro Roberto Speranza cui era stata chiesta la possibilità di attivare “la vaccinazione per gli over 65 con AstraZeneca“, finora si potevano vaccinare solo con i vaccini Pfizer e Moderna, la misura è stata attivata.