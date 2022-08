Venaria, arrestato 73enne: ha ucciso a bastonate la moglie durante un raptus

Ascolta questo articolo

Giovenale Aragno, pensionato di 73 anni, è stato arrestato per aver ucciso con un bastone di legno la moglie. L’anziano ha cominciato a colpirla al capo mentre era in preda ad un raptus, e ha infierito sulla donna fino a quando non è morta. La tragedia è accaduta a Venaria Reale, in una tranquilla zona residenziale vicino Torino.

L’uomo, originario di Fossano (Cuneo), e la moglie, proveniente da Cuneo, hanno due figlie ed erano una coppia normale, come hanno testimoniato i vicini di casa. Sono stati proprio i vicini a chiamare il 112, allertati prima dalle urla e poi dall’improvviso silenzio che era piombato nell’appartamento dei due coniugi.

Pare però che la chiamata al 112 sia stata fatta anche dallo stesso Aragno, che aveva parlato di una aggressione. Giunti sul posto, i carabinieri sono entrati nell’appartamento del condominio, sito in una palazzina di via Sandre, civico 14, e hanno trovato la donna in un lago di sangue. Non è ancora chiaro quanti colpi abbia inferto l’uomo sulla donna, ma i militari hanno sequestrato il bastone che ha utilizzato per ucciderla. Si tratta di un bastone di legno che Aragno teneva in casa, lungo 66 centimetri.

L’uomo è stato subito arrestato e condotto nel carcere di Ivrea. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che la donna sia stata colpita mentre tentava di raggiungere il balcone dell’appartamento, ma la furia del marito non le ha lasciato alcuna via d’uscita. Si indaga sul movente che ha scatenato la lite, ma non si capisce cosa abbia fatto infuriare il 73enne, che ha iniziato a colpire la moglie con il bastone ancora prima che potesse chiedere aiuto.

Incensurato ed ex rappresentante di arnesi meccanici, Aragno, da tempo era in pensione. Anche la moglie, che in passato aveva fatto la commessa, era pensionata, e i vicini li descrivono come due persone normali, anche se lui a volte era troppo nervoso, ma non aveva avuto mai problemi.