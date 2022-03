Ancora in fase di accertamento, l’identità dell’uomo che è stato rinvenuto esanime nelle fredde acque della diga di Panperduto, nella provincia di Varese, stamattina 15 marzo 2022. Al momento, Non risulta ancora no se si tratti di una donna o di un uomo. Un fatale incidente, sembra al momento, l’ipotesi più plausibile.

La diga di Panperduto, inaugurata nel 1884, per soddisfare l’esigenza di portare l’acqua per l’irrigazione nel territorio a nord di Milano, è uno degli snodi idraulici più imporanti della Lombardia. Purtroppo, è diventata teatro stamane di questo macabro ritrovamento. Le forze dell’ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ponendo l’attenzione sulla possibilità che la vicenda, possa ricollegarsi ad un altro fatto di cronaca, risalente a qualche settimana fa.

Il ritrovamento del cadavere

Erano circa le 10:30, quando, alcuni passanti e gli operatori della diga di Panperduto, hanno scorto galleggiare un cadavere sulla acque della stessa. A quel punto, sono stati allertati, immediatamente, i vigili del fuoco che, coadiuvati dagli specialisti del soccorso acquatico, si sono prodigati a recuperare la salma, di cui ancora non si sa neppure se si tratti di un uomo o di una donna.

Ad accorrere sul luogo del ritrovamento anche i carabinieri della Compagnia di Gallarate, impegnati a raccogliere tutte le informazioni utili per ricostruire l’accaduto. Dalle prime sommarie informazioni, relative alla ricostruzione investigativa, parrebbe trattarsi di uno sfortunato incidente, anche se resta resta in piedi la possibilità che possa trattarsi di una persona scomparsa nelle scorse settimane.

Stessa macabra sorte è capitata, qualche mese fa, ad una donna 32enne nel Milanese. Il cadavere della giovane venne rinvenuto in seguito ad una segnalazione, nei pressi della centrale idroelettrica a Trezzo D’Adda. Sul posto, l’intervento tempestivo di un’ambulanza in codice rosso, con i soccoritori sperazosi di poter salvare in qualche modo la donna. Purtroppo, per la 32enne non c’è stato nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso.