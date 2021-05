Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri a Varese, nella zona di San Fermo, precisamente in via Rovereto. Erano le 19:30 quando Giuseppe Guzzi si trovava in sella alla sua moto, quando all’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della sua due ruote finendo rovinosamente sull’asfalto. Con lui viaggiava anche la sua fidanzata. L’impatto al suolo è stato tremendo. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti, che sul posto sarebbero giunti solo successivamente.

Chi ha visto il giovane per terra ha chiamato immediatamente i soccorsi. All’arrivo dei sanitari del 118 per Guzzi non vi era quasi più nulla da fare: erano troppo gravi le ferite e i traumi riportati durante la caduta, a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione. La sua fidanzata è stata invece trasferita con urgenza in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non rischierebbe la vita: la giovane avrebbe riportato un trauma cranico. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale e i carabinieri, che hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. Le autorità hanno fatto alzare anche in volo un elicottero, atterrato poco distante.

Il dolore su Facebook

Giuseppe viveva proprio nel quartiere San Fermo, lì dove era molto conosciuto dalla gente del posto. Per questo la sua improvvisa scomparsa ha destato sgomento tra gli abitanti, che in queste ore hanno inondato la sua bacheca Facebook di messaggi di cordoglio. “Non ci sarà mai un addio per noi, entrambi sappiamo che in questo mondo non c’è forza maggiore di quella che ha forgiato la nostra amicizia. Un giorno ci rincontreremo amico mio!” – così scrive un utente sul noto social network.

Sul sinistro avvenuto ieri sera a Varese si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Tutta la comunità si è stretta attorno ai famigliari del giovane, distrutti dal dolore per la perdita del loro caro. Giuseppe aveva ancora tutta la vita davanti.

Ancora una volta in un incidente stradale perde la vita un ragazzo. Per motivi di privacy le generalità della sua fidanzata non sono state rese note. La carreggiata, subito dopo i rilievi, è stata rimessa in sicurezza e ripulita dai detriti lasciati nel corso dell’impatto dalla moto. Nelle prossime ore si svolgeranno i funerali di Giuseppe.