Varese, parla un’altra vittima dello stupratore di Saronno: "urlavo ma i miei amici non mi hanno aiutata"

L’ottobre scorso un 22enne di Brindisi aveva abusato sessualmente di una ragazza di 16 anni presso la stazione di Saronno, minacciandola con una pistola giocattolo. Dopo aver identificato il giovane e averlo arrestato per stupro di minore, un’altra vittima del ragazzo ha scelto di parlare ai microfoni di “Chi ‘ha visto?“, raccontando la sua storia choc vissuta nel 2016.

Domenico Zamattio Casalino è stato incastrato dal Dna lasciato sulla maniglia di una porta nel luogo dov’è avvenuto lo stupro, e dalle decine di foto esaminate prelevate dalle telecamere di sicurezza. Il 22enne è stato messo in manette per lo stupro dell’ottobre scorso a danni di una minorenne di soli 16 anni, ma la giovane ragazza sembra non essere l’unica vittima dello stupratore.

La testimonianza choc a “Chi l’ha visto?”

Durante l’ultima puntata di “Chi l’ha visto?” andata in onda, è arrivata una chiamata da un’altra vittima di Domenico Casalino, il 22enne ormai in manette per violenza sessuale su minore. La ragazza ha voluto raccontare la sua storia, decidendo di rimanere nell’anonimato.

La vittima aveva precedentemente conosciuto il 22enne tramite internet, ma avendo capito fin da subito di non potersi fidare del ragazzo, lo ha rifiutato più volte nonostante la sua continua insistenza. Un giorno Casalino si è presentato di fronte alla ragazza in compagnia di un amico in comune. In quella serata, la vittima era insieme ad un’amica, e tutti e quattro si sono diretti presso il bosco di Gerenzano, dov’è poi avvenuta la violenza. Il 22enne ha minacciato la ragazza con una lama, abusando di lei dopo averla portata lontana dagli amici. La vittima ricorda ancora le urla di aiuto di certo sentite dai suoi amici, senza però averli visti arrivare in suo soccorso.

Ora, la ragazza ha cambiato vita e città, ma in questi ultimi giorni Casalino l’ha ricontattata su Instagram e, per questo, ha deciso di chiamare “Chi l’ha visto?“.