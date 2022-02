Tragedia sfiorata nelle scorse ore a Varese, precisamente sulla A8, all’altezza dello svincolo per Bugugiatte, dove due 16enni hanno lanciato un grosso masso di 15 chili sull’autostrada. La circostanza ha provocato anche un incidente, che fortunatamente non ha provocato grosse conseguenze. I minori però non avevano fatto i conti con il personale della Polizia di Stato, che aveva deciso di effettuare un controllo in zona dopo che erano stati segnalati incidenti anomali.

Attorno alla mezzanotte gli agenti erano appostati nei pressi del cavalcavia numero 38. All’improvviso hanno visto due minori salire sul ponte e prendere il grosso masso. I poliziotti sono intervenuti immediatamente, ma i due hanno fatto comunque in tempo a scagliare di sotto il masso. A quel punto i minori hanno tentato di fuggire ma sono stati acciuffatti, non senza difficoltà, dai poliziotti.

Denunciati

Le automobili coinvolte nel sinistro sono state tre. Tutti gli occupanti delle vetture stanno bene. Sul luogo del fatto di cronaca sono poi intervenuti la Polizia Stradale e l’Aspi, che ha rimosso i detriti sparsi sulla carreggiata. I due minori sono stati portati in Questura e nella bagarre hanno anche aggredito gli agenti.

Un poliziotto è rimasto ferito alle mani e al volto. I 16enne dovranno rispondere di accuse gravissime: resistenza e violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti. Dopo le formalità di rito i ragazzini sono stati riconsegnati ai rispettivi genitori.

Non è la prima volta che in Italia accade un episodio del genere. Questa volta i responsabili della pericolosissima azione sono stati subito individuati e denunciati. L’incidente avrebbe potuto avere conseguenze anche gravi. Nelle prossime ore si potranno forse conoscere ulteriori dettagli sulla vicenda. Sarà la Polizia a verificare quanto avvenuto, dell’accaduto è stata prontamente informata la Procura dei Minori. Non è escluso che i giovani possano essere risentiti dall’autorità giudiziaria.