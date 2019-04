Varese, accoltella nel sonno il fidanzato della figlia: stavano dormendo insieme

Non accettava la relazione amorosa che aveva con la figlia, questa sembrerebbe essere la motivazione per cui un uomo pregiudicato di 49 anni ha accoltellato tre volte il fidanzato della ragazza mentre stava ancora dormendo. A chiamare i soccorsi è stata la stessa figlia dell’aggressore, che verso le 7 di mattina si è svegliata a causa delle forti urla di dolore del suo compagno.

Secondo alcune indiscrezioni che giungono, la vittima di 26 anni è stata portata d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese in gravi condizioni, dov’è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è tenuto ora in prognosi riservata. L’aggressore e padre di famiglia invece, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato.

E’ accaduto ieri mattina, mercoledì 3 marzo, il fatto che ha sconvolto la provincia di Varese. A Vedano Olona, un paese della provincia, un uomo di 49 anni ha accoltellato tre volte il fidanzato della figlia a causa della loro relazione amorosa, che secondo le prime fonti giunte, non è mai piaciuta ai genitori di lei.

Quella mattina, il giovane 26enne, dormiva a casa dell’aggressore nello stesso letto della ragazza, sembrerebbe essere questa la causa scatenante della furia dell’uomo. Il 49enne, pregiudicato, si è recato presso la camera da letto della figlia, e ha così colpito tre volte il ragazzo con un coltello da cucina: erano circa le 7 di mattina.

La ragazza si è svegliata a causa delle forti urla di dolore del suo fidanzato e ha chiamato i soccorsi che sono subito giunti sul posto portando il giovane in gravi condizioni presso l’ospedale di Circolo di Varese. Anche il 26enne è un pregiudicato del posto. Mentre ora la vittima si trova in prognosi riservata dopo aver affrontato un intervento chirurgico, il padre della ragazza è stato messo in carcere per tentato omicidio aggravato.