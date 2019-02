Valerio Staffelli minacciato e Striscia la Notizia accusa Achille Lauro

La battaglia mediatica tra la popolare tramissione Striscia La Notizia e Achille Lauro continua da diversi giorni. Durante il Festival di Sanremo, Striscia aveva accusato in più di un’occasione il cantante di elogiare l’ecstasy nella sua canzone Rolls Royce.

La situazione è precipitata, tra dissapori e polemiche, quando Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro al rapper.

Le minacce rivolte a Staffelli

Negli ultimi giorni però, stando a quanto racconta Striscia La Notizia in un servizio andato in onda nella giornata di ieri, l’inviato speciale Valerio Staffelli sarebbe stato vittima di pesanti minacce da parte di alcuni fan del cantante.

Durante il servizio, il programma di Antonio Ricci ha dichiarato di aver preso sul serio queste minacce arrivando a invocare l’intervento della polizia postale. Striscia, inoltre, sostiene che il comportamento violento dei fan del cantante è proporzionale alla personalità violenta di Achille Lauro. Quest’ultimo, sempre secondo Striscia, sarebbe il classico “cattivo esempio ” e, di conseguenza, i suoi fan lo imiterebbero. Per dare voce a questa tesi, il programma televisivo ha mandato in onda dei vecchi video in cui si nota il rapper mentre litiga con alcune persone durante i suoi concerti, arrivando persino ad alzare le mani.

La risposta del cantante non si è fatta attendere; sulla sua pagina personale è comparso un post che in tanti hanno interpretato come un messaggio rivolto al programma sebbene questo non sia menzionato apertamente.