Valeria muore in un tragico incidente: il figlio 14enne ha assistito alla tragedia

Cosa ci può essere di più brutto della perdita di una madre, soprattutto quando si è ancora troppo giovani per poter accettare una dipartita così brutale ed improvvisa? Il dolore ti pervade, si avverte un senso di vuoto incolmabile.

Nessuno può mai lenire la sofferenza lacerante di un figlio che ha assistito alla morte della madre. Purtroppo questo è accaduto a seguito di un terribile incidente stradale che non ha lasciato scampo ad una donna di soli 47 anni.

L’accaduto

Si chiamava Valeria Spagnol, era una dipendente storica della Carrefour, lavorando per l’azienda da più di 20 anni. Parlo di lei al passato perché Valeria è diventata un angelo, morendo sotto gli occhi del figlio, un ragazzino di 14 anni. L’incidente che le ha stroncato la vita alla mamma 47enne è avvenuto ieri, 29 settembre, a Marlia, una frazione del comune di Capannori, in provincia di Lucca.

A bordo di una Kia Picanto, madre e figlio stavano percorrendo la statale 12 fra Lucca e Marlia in direzione Ponte a Moriano. Tutto ad un tratto, un frontale tremendo contro un tir che procedeva in direzione opposta se l’è portata via per sempre. Erano circa le 13:30 quando il cuore di Valeria ha cessato immediatamente di battere. Il figlio, seduto accanto a lei, è uscito miracolosamente solo lievemente ferito. I soccorsi, immediatamente allertati dai passanti, non hanno potuto far nulla per la 47enne, se non constatarne l’avvenuto decesso. Il 14enne, invece, sotto shock, è stato trasferito in ospedale per le medicazioni. Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali di Capannori per i rilievi di rito ma, allo stato attuale, non sappiamo ancora cosa abbia provocato il sinistro, risultato fatale per la povera donna.

Appresa la straziante notizia, tutti i suoi colleghi, con i quali trascorreva moltisimo tempo della giornata, fianco a fianco, sono rimasti increduli. Non riescono a darsi pace, a realizzare che la loro Valeria, che faceva parte della loro “famiglia”, rimarcando il rapporto di amicizia che li univa, sia deceduta. “Era una persona magnifica, straordinaria, come se ne trovano poche ormai in giro”. Queste le parole che tutti i dipendenti della Carrefour hanno pronunciato su di lei. Una donna sempre solare, che affrontava tutto con il sorriso. Purtroppo ieri quel sorriso si è spento per sempre. Un dolore troppo forte da accettare.