Quella che sto per raccontarvi è una storia toccante: quella di due amici, Valentino Ricci e Leandro Santini, amici per 100 anni nel piccolo paese di San Costanzo, nel Pesarese.

I due, che si conoscevano sin da quando erano bambini e che insieme sono diventati adolescenti, sono morti a 2 ore di distanza l’uno dall’altro. Per questo motivo i figli hanno deciso di onorare il loro legame, celebrando esequie congiunte.

L’amicizia di Valentino e Leandro

Valentino e Leandro hanno condiviso le prime uscite con le fidanzate, per poi ritrovarsi l’uno accanto all’altro anche quando hanno incontrato le donne che avrebbero sposato. I due erano insieme anche alle celebrazioni dell’Unità Nazionale. Valentino, 99 anni, e il suo amico del cuore Leandro di 98, sono morti nella giornata di ieri 22 settembre, a due ore di distanza l’uno dall’altro e il loro funerale, celebrato oggi, sarà congiunto.

Per sugellare l’amicizia come legame anche dopo la morte, i due feretri sono stati posti l’uno accanto all’altro. I due hanno vissuto insieme gioie, dolori e la drammaticità della seconda guerra mondiale, durante la quale furono deportati nei campi di concentramento. Quella tragica esperienza fu l’unica in cui i due amici si separarono perchè Ricci finì a Buchenwald e Santini nelle vicinanze di Hannover.

Tutti e due ce l’hanno fatta, riuscendo a sopravvivere e a tornare nel loro paese dove si sono ricongiunti e hanno iniziato a lavorare: Valentino in municipio, mentre Leandro come agricoltore, continuando a frequentarsi per tutta la vita, passando insieme le feste più importanti e coinvolgendo le loro famiglie, tra le quali si è instaurato un profondo legame. E’ proprio per questo motivo che i figli hanno deciso di unirli nella stessa cerimonia funebre, sicuri che i due amici avrebbero voluto una cerimonia in comune. E non è tutto: Valentino e Leandro saranno sepolti l’uno accanto all’altro per poter trascorrere insieme il resto dell’eternità.