Va fuori strada e l’auto si ribalta nelle campagne: una 23enne finisce in ospedale

Brutto incidente stradale questa mattina 2 dicembre sulla strada provinciale che collega San Donaci a Tuturano, in provincia di Brindisi, dove è rimasta coinvolta una 23enne originaria del comune capoluogo.

Secondo quanto riferiscono i media locali, la ragazza stava percorrendo tranquillamente l’arteria stradale in direzione Tuturano, quando all’improvviso ha perso il controllo della sua Skoda ed è finita fuori strada. L’auto si è capovolta finendo nelle campagne circostanti.

La giovane portata in ospedale

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi chiamati dagli automobilisti di passaggio che hanno notato il veicolo nel terreno adiacente alla carreggiata. Sono intervenuti i sanitari del 118 con un’ambulanza e gli agenti della Polizia Locale di Cellino San Marco, competenti per territorio. Questi ultimi hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. La ragazza è stata poi portata in ospedale per tutti gli accertamenti del caso: le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.

Quando è stata soccorsa la 23enne era ancora vigile e cosciente. L’impatto è avvenuto prima dell’incrocio con la provinciale San Pietro Vernotico-Mesagne, un’altra arteria molto importante della provincia di Brindisi, che collega il comune capoluogo con l’hinterland. Nell’incidente avvenuto sulla San Donaci-Tuturano non sono rimasti coinvolti altri veicoli: la conducente ha perso infatti autonomamente il controllo della vettura.

La macchina ha subito molti danni

La Volkswagen Skoda ha subito numerosi danni. In un primo momento, vista anche la scena che si è presentata ai soccorritori, sono stati chiamati i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brindisi, ma il loro intervento non si è rivelato necessario perché la ragazza è stata estratta quasi senza difficoltà dalle lamiere.

Per motivi di privacy le generalità della giovane non sono state rivelate. La strada provinciale in questione non è la prima volta che diviene teatro di incidenti, alcuni dei quali piuttosto gravi e che nel corso degli anni hanno provocato anche vittime. Non è stato questo comunque il caso. Sul sinistro sono ancora in corso le indagini degli agenti della Polizia Locale di Cellino San Marco che mireranno a chiarire come abbia fatto la 23enne a perdere il controllo del veicolo.