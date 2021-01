Va ad arrampicarsi in montagna, viola la zona rossa e cade finendo in rianimazione: multata

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia un’arrampicata sui monti di Roccamorice, località che si trova in provincia di Pescara. Infatti, una donna di 61 anni ha fatto un volo di diversi metri mentre si trovava in compagna del marito e del figlio per praticare un’arrampicata sportiva.

A lanciare l’allarme sono stati altri quattro sportivi che si trovavano nelle vicinanze, che hanno notato il gruppo dinanzi a loro in difficoltà. Ma non avevano fatto i conti con le forze dell’ordine. Infatti tutti loro si trovavano fuori dal proprio comune di residenza, con l’incidente che si è verificato nella giornata di domenica 3 gennaio, quando in tutta Italia era attiva la zona rossa, circostanza che non consentiva di spostarsi da un comune ad un altro se non per urgenti necessità al fine di contenere la pandemia da Covid-19.

Sul luogo del fatto di cronaca sono giunti immediatamente i soccorsi, che hanno provveduto a trasportare in elicottero la paziente presso l’ospedale di Pescara. Attualmente la signora si trova ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita, anche se si potranno conoscere ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute nelle prossime ore. Il marito e il figlio sono rimasti senza parole dopo quanto accaduto.

Violazione della zona rossa

Nonostante sia accaduta una disgrazia, le forze dell’ordine non hanno chiuso occhio ed emetteranno le relative sanzioni previste dalla normativa anti pandemia. Gli escursionisti che hanno dato l’allarme, erano in quattro, anche loro riceveranno una sanzione amministrativa per aver violato la zona rossa. Durante il lockdown è consentito fare sport anche lontano da casa, purché però si rimanga all’interno dello stesso comune, mentre l’attività motoria, ovvero la semplice passeggiata, è consentita farla solo nei pressi di casa e sempre rispettando i limiti del coprifuoco, fissato dalle ore 22:00 e fino alle 5:00 del mattino.

Nessuno però poteva pensare che le cose andassero diversamente da quanto previsto. Sul caso ci sono ancora in corso le relative indagini, in quanto si vuole capire da che cosa sia stato causato l’incidente. L’inchiesta è affidata ai carabinieri. Non è escluso che nelle prossime ore i militari dell’Arma possano ascoltare i protagonisti della vicenda per raccogliere ulteriori elementi e per stabilire le circostanze che li hanno portati a violare il lockdown e le restrizioni anti pandemia.

La donna, insieme ai suoi famigliari, vive a Pescara. La notizia di quanto accaduto si è sparsa in tutto il capoluogo abruzzese, destando apprensione tra gli abitanti. Sono molte le sanzioni amministrative eseguite dalle forze dell’ordine in questi giorni di lockdown natalizio, anche se la maggior parte della gente sembra comunque che abbia rispettato le disposizioni impartite dal Governo.