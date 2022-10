Va a mangiare una pizza da Sorbillo, ma per lei il conto è salato e attacca il ristorante sui social

Ascolta questo articolo

Gli italiani vanno matti per il buon cibo. Questo è qualcosa di risaputo e forse al mondo non ci sono persone più esigenti sul cibo che degli italiani. I nostri piatti sono famosi in tutto il mondo, come gli spaghetti o la pizza. Questo ormai è un prodotto che si trova ad ogni latitudine del mondo. Originaria di Napoli, la pizza adesso la si fa in tantissimi modi. Ovviamente c’è sempre la classica margherita. E non si è italiani se almeno una volta alla settimana non si mangia la pizza.

Che sia in casa o al ristorante, la pizza è un alimento che non manca assolutamente nella nostra dieta. Ma quello che è successo a Napoli ha davvero dell’incredibile. Una cliente ha infatti criticato aspramente i prezzi del ristorante di Gino Sorbillo, che ha sede sul lungomare del capoluogo partenopeo. Lei si è recata a cena assieme ad altre due persone (almeno da quanto si evince dallo scontrino mostrato) ma quando è arrivato il conto per lei la cifra è stata esagerata, e quindi ha deciso di sfogarsi sui social.

Critiche ai prezzi di Sorbillo

La donna si è quindi recata a cena da Sorbillo e la sua comitiva ha ordinato tre pizze, una bottiglia d’acqua e una birra piccola. Alla fine è arrivato il conto, che è stato pari a 51 euro. Per la donna comunque il prezzo è stato esagerato e quindi ha deciso di pubblicare un video su Tik Tok dove illustrava il suo parere.

“Allora Sorbillo, siamo andati a mangiare la pizza da Sorbillo e praticamente si è preso per tre pizze, una bottiglia d’acqua e una birretta piccola, 51 euro” – così comincia il video della donna, che poi continua. “51 euro tre pizze, io sono d’accordo che è bravo, ma 51 euro tre pizze. Tutto a posto? Ma cosa è oro?“ – così ha affermato la donna.

Il video è stato visualizzato da 600mila persone. Alcuni hanno dato ragione alla donna, ma altri invece hanno fatto notare come il luogo si trovi sul lungomare di Napoli, e questo porta i prezzi ad essere ovviamente più alti rispetto ad altri parti della città. “Mai più, perché a Napoli sono tutti bravi” – così poi conclude la cliente, che quindi è intenzionata a non tornare più da Sorbillo.