Usciti i primi due francobolli dell’annata 2022

Iniziato il 2022 dei francobolli italiani, lo scorso 22 gennaio con il primo valore dedicato a “Procida capitale della cultura italiana 2022” che prende il testimone da Parma e oggi 27 gennario con un commemorativo dedicato a Giovanni Verga, nel centenario della scomparsa,

I due francobolli con indicazione tariffaria B, pari ad 1, 10 euro valido per una spedizione di primo porto per l’interno sono stampati in formato adesivo dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico che ne cura il programma. La tiratura delle carte valori sono di trecentomila esemplari racchiusi in foglio da quarantacinque esemplari per entrambi.

Le vignette raffigurano in grafica stilizzata curata da Paolo Altieri, entro un fondino rosa che caratterizza le abitazioni dei pescatori di Procida, la tipica architettura delle case popolari procidane, su cui svetta, in alto a destra, il logo di Procida capitale italiana della cultura e per Giovanni Verga , seguendo la linea utilizzata per precedenti emissioni della stessa tipologia in passato con la stilizzazione di un libro aperto, un ritratto pittorico di Giovanni Verga, opera di Amedeo Bianchi realizzata intorno al 1913 (Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci – Casa Museo di Giovanni Verga).

Per le uscite Poste Italiane che vende tramite i vari sportelli in tutto il territorio nazionale i francobolli ha realizzato i prodotti collaterali in particolare i timbri del primo giorno di emissione, a Procida e Catania cosi come le cartoline speciali, e le tessere e cartelle filateliche.

Il programma filatelico non si ferma e già domani ha in programma il terzo dentello appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato all’azienda Pirelli per il 150° anniversario della fondazione.

Seguendo le linee guide in questo caso sapremo l’immagine e la composizione dell’uscita solo domani.