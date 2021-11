Un dramma assurdo si è verificato nelle scorse ore in Texas, precisamente a Houston, dove 8 persone sono morte in seguito ad una calca sviluppatasi durante il concerto di Travis Scott, un noto rapper. La manifestazione, organizzata dallo stesso artista nell’ambito dell’Astroworld Festival, adesso è stata annullata. Sono decine le persone rimaste seriamente ferite: undici di loro sono state portate in arresto cardiaco presso il più vicino ospedale, e di queste otto sono appunto decedute.

Tra le vittime ci sarebbero anche bambini di 10 anni. Il panico è scoppiato quando la folla si è mossa improvvisamente per raggiungere la zona del palco. La polizia, presente a cavallo, è riuscita a fatica a contenere la situazione, visto che all’evento hanno partecipato circa 50.000 persone. Lina Hidalgo, giudice della contea, è intervenuta parlando ai media statunitensi, parlando di una “notte tragica”. “Le persone vanno a questi eventi in cerca di un buon momento, un’occasione per rilassarsi, per creare ricordi. Non è il tipo di evento dove ti aspetti delle vittime” – così ha detto la Hidalgo.

Schiacciati a morte

Lo stesso rapper ha preso immediatamente visione di quanto stesse succedendo, ordinando alle autorità e all’organizzazione di aiutare le persone in difficoltà. Il concerto è stato immediatamente interrotto quando si è capito che alcune persone erano rimaste seriamente ferite. “Ci tenevamo l’un l’altro per evitare di separarci” – così ha detto un testimone ai media USA.

Già nella mattinata di venerdì alcune centinaia di persone si erano precipitate lungo il perimetro che ospitava la zona dell’evento, abbattendo i metal detector. Le persone sono morte praticamente schiacciate contro la struttura del parco. Alcuni di loro hanno riportato ferite gravissime in quanto intrappolati tra la folla.

In alcuna parti, secondo quanto spiega la testata giornalistica Leggo.it, le persone erano così ammassate che hanno iniziato a iperventilare o a lottare violentemente per andarsene. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sulla tragedia accaduta in Texas in queste ore.