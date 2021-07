Un ragazzino di soli 13 anni è morto negli scorsi giorni in Michigan, negli Stati Uniti d’America, dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino anti Covid-19 prodotto da Pfizer-BionTech. Secondo quanto si apprende dalla stampa internazionale, l’infante si era sottoposto alla somministrazione del siero circa tre giorni prima. Aveva avuto degli effetti comuni, come un pò di febbre e spossatezza, ma nulla lasciava presagire a qualcosa di grave.

Improvvisamente il bimbo non si è sentito molto bene ed è morto nel sonno. Adesso sul caso è stata aperta un’inchiesta. I Cdc americani hanno già ricevuto tutta la documentazione sul caso, per cui si sta cercando di capire se, e quanto, il vaccino contro il Sars-CoV-2 abbia influito sulla morte del bimbo. Martha Sharan, che fa parte dell’ufficio relazioni pubbliche del Cdc, ha detto che ‘‘è prematuro individuare una causa del decesso fino a quando l’indagine non sarà completata”.

Cuore del ragazzo era ingrossato

Il quotidiano Detroit Free Press ha informato che ai genitori della vittima è stato riferito che un’autopsia preliminare ha individuato che il cuore del ragazzo appariva ingrossato. Infatti da tempo si discute circa il rischio di miocardite con i vaccini prodotti da Pfizer e Moderna, rischio che sembra essere presente soprattutto negli adolescenti. Su tale particolare ci sono ancora in corso degli appositi studi clinici.

Gli uffici del medico legale della contea di Saginaw non hanno nè confermato, ma neanche smentito, l’ipotesi che il cuore del ragazzo fosse ingrossato. Probabilmente su questo particolare si potranno conoscere ulteriori dettagli nelle prossime ore, o al massimo nelle prossime settimane.

Per motivi di privacy, ma anche per tutelare la vittima, che è un minore, preferiamo non rendere note le sue generlità. Si tratta di una vicenda abbastanza delicata. Tutti gli eventi avversi dei vaccini anti Covid, o presunti tali, vengono segnalati immediatamente al Vaccine Adverse Event Reporting System (Vaers), così precisano i Cdc alla stampa nazionale.