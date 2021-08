Sono morti tutti, per loro non vi è stato scampo. Una terribile tragedia si è verificata nella giornata di sabato scorso a Westville, negli Stati Uniti d’America, precisamente nello stato del New Jersey. Qui, infatti, un uomo di 33 anni, Goerge Ritter, si trovava in auto insieme alle sue figlie di 5 e 9 anni, insieme allla nipotina di 8. Era stata una giornata divertente, in quanto stavano tornando da un compleanno. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, l’uomo ha perso il controllo della sua Mustang schiantandosi contro un palo della pubblica illuminazione nei pressi di un concessionario.

La famiglia stava tornando dalla Westville Power Boat Association. Proprio qui si era tenuto il compleanno. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. I sanitari però, una volta sul posto, non hanno potuto constatare altro se non il decesso delle 4 vittime. Sul luogo del fatto di cronaca è intervenuta anche la polizia federale degli Stati Uniti che ha effettuato i rilievi del caso. Nella giornata di ieri, sul luogo dello schianto, è stato allestito uno spazio dove sono stati portati giocattoli e fiori per onorare le vittime.

Aiuti alla famiglia

Nel frattempo sulla piattaforma GoFoundMe è stata creata una raccolta fondi per aiutare la famiglia delle vittime. Tutti sono rimasti sotto shock dopo quanto avvenuto. “La Westville Power Boat Association ha perso un membro molto amato e anche 3 bellissimi angioletti. Vogliamo dare a George e alle bambine, Elsie, Alivia e Kenzie, il memoriale che meritano e onorarle e dir loro addio” – così fanno sapere dall’associazione.

“Assaporate ogni momento che potete con i vostri figli, non sapete quando quel momento potrà essere portato via” – così ha detto il padre della nipotina dell’uomo morto insieme alle sue figlie durante l’incidente stradale. La Westville Power Boat fa sapere che ogni donazione è estremamente apprezzata.

Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto nel New Jersey sabato scorso. La tragedia ha segnato profondamente la comunità di Westville, dove le vittime erano conosciute. A breve dovranno tenersi anche i funerali dei malcapitati. Sul caso continuano le indagini.