USA, bimba deceduta in seguito a peggioramento dopo dimissioni, positiva al Covid

Deceduta una bambina di soli 5 anni risultata positiva al Coronavirus. È successo in Texas dove la piccola Tagan White ha avvertito un malore circa una settimana fa. I familiari della bambina, notando un’insolita letargia iniziale con conati di vomito in seguito, ha deciso di portarla presso la struttura ospedaliera locale dove i medici hanno riscontrato il Coronavirus. Lastassija e il papà di Tagan Quincy Drone sono rimasti sorpresi nell’apprendere che il test del tampone è risultato positivo.

La diagnosi è stata Covid

Il Mirror ha riportato la notizia in cui si specifica che gli operatori sanitari, dopo visite ed esami diagnostici specifici, hanno emesso la diagnosi in cui si dichiara la presenza di Covid. I genitori di Tagan hanno affermato di non aver mai pensato alla possibilità che fosse positiva in quanto non aveva mostrato in precedenza nessun sintomo tipico del virus come, ad esempio, tosse, mal di gola o febbre. I medici però hanno rilevato la malattia dicendo ai genitori che la bambina poteva effettuare la degenza e la cura presso il proprio domicilio, i genitori hanno quindi portato a casa la figlia dopo le dimissioni.

Il ritorno a casa, la tragedia

Una volta rientrati a casa, la madre di Tagan ha portato nella sua cameretta la bambina perché riposasse, ma quando durante la notte si alza per controllarla nota che la bambina non respira. Prova quindi a svegliarla ma non ci sono reazioni, quindi corre a chiamare i soccorsi e l’ambulanza raggiunge l’abitazione della famiglia di Tagan. Gli operatori sanitari soccorrono la bambina portandola di corsa in ospedale ma è tutto inutile, non riescono a salvare la bimba. Tagan è deceduta dopo 5 ore dalle prime dimissioni dalla struttura sanitaria non è chiara la causa principale che ha portato alla morte della bimba.

L’estremo saluto alla figlia

La donna si sfoga scrivendo un post sul suo profilo Instagram in cui esprime l'estremo saluto alla figlia. Inoltre accusa i medici che lei ritiene responsabili in quanto non sono stati in grado di comprendere la gravità della situazione in cui si trovare la bambina al momento del ricovero. La mamma di Tagan White scrive che non vuole che altri genitori possano provare lo stesso dolore e si domanda, rivolgendosi alla sua bambina, come farà ad andare avanti.

La causa della morte di Tagan

Non è stato chiarito se la bambina avesse condizioni di salute precarie precedenti al Covid, particolari condizioni di salute che possano essersi aggravate con la comparse del virus o patologie che potrebbero rivelarsi la vera causa del decesso. Si attendono eventuali aggiornamenti per comprendere le reali cause che hanno portato al decesso di Tagan White, le autorità competenti svolgeranno le dovute indagini in caso lo ritengano necessario.