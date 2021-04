Uomo ucciso a martellate in testa: fermato il figlio, lo scrittore Marco Eletti

La polizia ha arrestato lo scrittore Marco Eletti con l’accusa di omicidio nei confronti del padre e tentato omicidio della madre.

La vicenda ha inizio sabato pomeriggio, quando poco dopo le cinque del il 33enne Eletti ha chiamato i soccorsi, sostenendo di essere rientrato in casa e di aver trovato il padre morto e la madre ferita.

Nell’abitazione in via Magnanini 13 a San Martino in Rio, in provincia di Reggio Emilia, il 58enne Paolo Eletti è stato trovato con il cranio sfondato a colpi di martello, mentre poco distante su un divano la moglie Sabrina Guidetti era ferita in modo grave con tagli ai polsi, ma ancora in vita. La donna di 54 anni è attualmente ricoverata, stabile ma in gravi condizioni, nell’ospedale di Reggio Emilia dove si trova in coma farmacologico.

Il giallo su quanto sia accaduto nella casa era infittito da un principio di incendio nel garage attiguo all’abitazione, per il quale i vigili del fuoco sono dovuti intervenire. I carabinieri hanno dato il via alle indagini ascoltando il figlio della coppia, inizialmente ritenuto sotto shock per il ritrovamento dei genitori.

Nel corso dell’interrogatorio, durato tutta la notte in presenza del legale di Eletti e del sostituto procuratore di turno Piera Giannusa, sono state riscontrate dal pm numerose incongruenze nel suo racconto. Questo e le prime prove indiziarie dalla scena del crimine hanno portato al fermo dell’uomo con l’accusa di aver ucciso il padre e tentato l’omicidio della madre. Il movente del delitto sarebbe legato, secondo le prime indiscrezioni, ad interessi patrimoniali

Marco Eletti è uno scrittore di thriller e poesie noto per i romanzi ” Sotto stato d’assedio” e “La regola del Numero Sette”, grazie al quale fu finalista nel 2015 del Premio Urania. A gennaio del 2019 partecipò ad un episodio dello show della Rai “l’Eredità”.