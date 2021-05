Uomo trovato morto in casa a Ostuni: si indaga per omicidio

La Squadra di Mobile di Ostuni, in collaborazione con i colleghi di Brindisi, sta indagando su un fatto di cronaca avvenuto nel pomeriggio del 5 maggio nella “Città Bianca“. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale, un uomo marocchino di 39 anni è stato trovato senza vita nell’abitazione in cui viveva, precisamente in via Bixio Continelli, nel pieno centro storico di Ostuni. Al momento le cause del decesso della vittima sono tutte in fase di accertamento, ma gli inquirenti temono che la vittima sia stata uccisa con un’arma da taglio.

In queste ore immediatamente successive ai fatti la Polizia di Stato ha ascoltato alcuni testimoni: alcuni di loro hanno dichiarato di aver visto qualcuno fuggire dall’abitazione subito dopo l’accaduto.

A richiedere l’intervento dei medici del 118 è stato un amico del 39enne, che vedendo quanto accaduto ha composto il numero 113 chiamando gli uomini in divisa della locale Questura. Dai primi esami sul corpo della vittima, sembrerebbe che l’uomo abbia riportato una ferita molto grave all’altezza del costato.

All’origine del dramma forse una lite

Il 39enne marocchino era regolare in Italia. Per motivi di privacy, ma anche per la delicatezza della vicenda e visto che ancora in corso c’è un’indagine preferiamo non rendere note le sue generalità. Dai primi accertamenti eseguiti da chi indaga pare che poco prima il 39enne abbia avuto, forse, una lite con chi abitava in quell’abitazione.

Nell’abitazione vivrebbero altre tre persone, e la casa sarebbe dotata di quattro letti. Gli inquirenti stanno provvedendo a visionare i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona: gli occhi elettronici potrebbero aver ripreso infatti chi è fuggito dall’abitazione. Sul posto si sono recati anche gli agenti della Scientifica.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari su questo episodio che ha sconvolto la cittadina di Ostuni, nota in tutto il mondo come destinazione turistica. I sanitari purtroppo non hanno potuto fare nulla per strappare alla morte il 39enne, deceduto a causa delle gravissime ferite riportate.