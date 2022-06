Uomo di 85 anni spara ed uccide figlio della badante

Ascolta questo articolo

A Gambolò, in Lomellina, poco distante da Vigevano si è consumata una tragedia che ha come protagonista un uomo di 43 anni Thomas Mastrandrea che ha perso la vita per mano di uomo di 85 anni, Giovanni Vezzoli. Alla base di tutto, sembra ci siano degli apprezzamenti un po troppo pesanti che l’ottantacinquenne avrebbe fatto alla sua badante, tant’è che avrebbero spinto il figlio di quest’ultima ad affrontare direttamente l’anziano signore.

Prima un’accesa discussione tra i due, in cui Thomas Mastrandrea avrebbe accusato l’uomo in sedia a rotelle di molestare la madre e di metterla in condizione di dover lasciare un lavoro che le serviva. Non è chiaro se l’uomo sia arrivato da solo a questa conclusione o se la madre si fosse confidata con lui e da qui la decisione di intervenire.

La lite culmina intorno alle 18.30 con l’omicidio del giovane 43enne da parte del Giovanni Vezzoli, con due colpi di fucile, regolaremnete detenuto. L’anziano signore avrebbe prima respinto le accuse, poi avrebbe inbracciato i suo fucile da caccia e avrebbe sparato contro al giovane, a distanza ravvicinata, senza lasciargli scampo. Le dinamiche sono ancora da chiarire, in quanto l’uomo avrebbe potutto tranquilamente avere la meglio sull’ottantacinquenne invalido costretto su di una carrozzina, molto probabilmente infatti potrebbe non essersi accorto di niente; la dinamica che comunque sembra essere già confermata, dovrà attendere accertamenti tecnici e balistici.

A dare l’allarme è stata la madre della vittima che al momento si trovava nella stessa abitazione ma non nella stessa stanza, quindi non ha potuto rendersi conto della gravità della situzione ed intervenire per tempo. Non c’è stato nulla da fare, il 43 enne è morto sul colpo .

Soccorsi e carabinieri sono intervenuti sul posto e l’ottantacinquenne è stato portato in caserma per il fermo; la dimanica sembra chiara, nelle prossime ore sarà sentita la badante che potrà ricostruire con più precisione gli ultimo istanti della vicenda.