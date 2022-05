"Un’intera famiglia distrutta". Mamma, papà e figli si lanciano dal terzo piano

Ascolta questo articolo

In queste ore una immane tragedia ha sconvolto una famiglia italiana. Si tratta di un terribile dramma famigliare purtroppo conclusosi nel peggiore dei modi. Al momento le forze dell’ordine sono impegnate a ricostruire l’accaduto, ciò che sta emergendo è un quadro davvero raccapricciante.

Un gravissimo incendio è divampato nell’abitazione e per tentare di sfuggire alle fiamme sono stati costretti al gesto estremo. Ad essere coinvolta un’intera famiglia, purtroppo vittima della follia dell’uomo. Si sta cercando di fare di tutto per salvare i superstiti, ma le speranze sono appese ad un filo: ecco come sono andate le cose.

L’accaduto

Il dramma si è consumato questa mattina alle prime luci dell’alba quando, per cause ancora in corso di accertamento, un 41enne avrebbe appiccato un incendio nell’appartamento della compagna. Quest’ultima, nel disperato tentativo di salvarsi, si sarebbe gettata dalla finestra del suo appartamento ad Adorno, nel biellese. Dopo aver udito un forte boato i vicini di casa hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco sono stati alle prese sino a poco fa a domare l’incendio, facendo il possibile per evitare che si propagasse nelle zone limitrofe. I sanitari del 118 hanno subito soccorso la donna ritrovata distesa a terra dopo il volo di circa 3 metri, mentre il 41enne che ha appiccato l’incendio e il figlio 12enne della donna sono stati portati d’urgenza in ospedale perchè vittime di gravi intossicazioni.

Al momento gli inquirenti sono a lavoro per cercare di ricostruire la tragedia, non si esclude la possibilità che l’incendio sia stato appiccato volontariamente dall’uomo. L’abitazione dove la coppia viveva da qualche mese insieme ai figli della donna è andata completamente distrutta e sono state coinvolte parzialmente anche abitazioni vicine. Si spera che riescano a salvarsi, ma attualmente risulta versino ancora in gravi condizioni, la donna ha riportato gravi fratture mentre il compagno e il figlio sono rimasti gravemente intossicati.