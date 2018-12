Una sala da ballo sotterranea: accade in quel di Milano

Cosa ne pensa l’autore

Pasquale Alicandro - Personalmente, trovo che una tale iniziativa possa assolutamente portare attimi di quiete nelle giornate frenetiche di Milano, in cui le persone corrono in continuazione e non hanno mai tempo per fermarsi a godere qualcosa della vita. Credo che questi ragazzi non diano fastidio alcuno e quindi possano tranquillamente esercitare i loro fastosi balli anche in un luogo pubblico come la metropolitana, permettendo così alle persone di rientrare nelle loro dimore con uno spirito diverso, quasi come se fossero più leggere.