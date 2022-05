Una moneta da 2 euro per Falcone e Borsellino

Ascolta questo articolo

L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato come da calendario ha coniato una moneta da 2 euro commemorativa dedicata a due magistrati che loro malgrado sono diventati simboli della lotta alla mafia. Stiamo parlando di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che furono ammazzati nel 1992 in due diverse occasioni.

Oggi a 30 anni di distanza arriva un nuovo omaggio questa volta numismatico. La moneta ispirata da una fotografia di Tony Gentile che è divenuta icona per rappresentare i due magistrati reca in alto, ad arco, la scritta “FALCONE-BORSELLINO”; sotto, le date “1992 2022”, rispettivamente anno della scomparsa dei magistrati e anno di emissione della moneta, tra le quali è inserito l’acronimo della Repubblica Italiana “RI”; a destra “R”, identificativo della Zecca di Roma; a sinistra, “VdS”, sigla dell’autore Valerio de Seta; nel giro, le dodici stelle dell’Unione Europea.

La troviamo in diverse composizioni, nella versione proof da 10.000 pezzi, in fior di conio in 12.000 racchiusi in una coincard ed altri 10.000 pezzi in rototolini da 25 esemplari; una moneta che visto il tema e tutto sommato la bassa tiratura è stata comunque già da tempo considerata sold out e non sarà facile trovarla.

Ricordiamo che la moneta ha validità e può circolare normalmente usandola per i nostri acquisti così come la precedente moneta da 2 euro che è stata coniata in occasione del “compleanno” della nostra Polizia di Stato, nel 170° anniversario uscita ai primi di aprile, mentre una terza commemorativa è in programma a settembre per ricordare i 35 anni del progetto Erasmus (coniazione che fa parte di un giro più ampio di congiunta con gli altri stati membri dell’Euro).

Per Falcone e Borsellino non ci sarà invece l’omaggio nei francobolli, non essendo messo in programma, ci si accontenterà di quello realizzato nel 2002 con un francobollo che raffigura entrambi e che aveva un valore facciale di 62 centesimi.