Quella raccontata da una donna sulla pagina Twitter “Fesshole” è una storia assurda, quanto, purtroppo, reale. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, infatti, la donna ha confessato di avere continui rapporti intimi con il capo del marito in modo che quest’ultimo possa avere promozioni sul lavoro. Il marito della donna è ovviamente molto contento delle sue continue promozioni e di come venga trattato all’interno dell’azienda.

Ma non sa invece che la moglie lo tradisce proprio con il suo capo. “Mio marito ha ottenuto diverse promozioni al lavoro e pensa di essersele guadagnate. Faccio sesso con il suo boss da qualche anno. Le sue promozioni significano solo altre ore di lavoro fuori casa, così posso continuare a sc****mi il suo capo” – così ha dichiarato la signora. Le sue parole, inevitabilmente, hanno scatenato un putiferio sui social, anche perchè sta perpetrando un vero e propro inganno nei confronti dell’ignaro marito.

Tono naturale

La signora ha spiegato ciò con un tono assolutamente “naturale” e senza nessuna vergogna. D’altronde, a chi non fanno piacere le promozioni sul lavoro? Fessshole è una pagina Twitter dove le persone vengono incoraggiate, in maniera del tutto anonima, a confessare i loro peccati. Ce ne sono diverse storie, ma questa della donna che ha rapporti intimi con il capo di suo marito è davvero particolare.

“Sarebbe buffo se lui lo sapesse, decidendo di prendersi la parte migliore dell’accordo” – così ha scritto un utente su Twitter commentando il post apparso sulla pagina. Inevitabilmente il post ha lasciato un pò tutti basiti, e tra commenti ironici e non la notizia si è diffusa ben presto in tutto il mondo.

Il post ha ottenuto 1.110 “mi piace” nel momento in cui scriviamo e oltre 30 commenti. Chissà se un giorno il marito di questa donna scoprirà l’inganno, e come la prenderà ovviamente. Per il momento grazie all’infedele comportamento della moglie molto probabilmente continuerà ad avere continue promozioni, credendo di essersele meritate solo e soltanto con la sua diligenza.