Un singolare effetto ottico nel cielo del Cilento diventa virale

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Se dovessi commentare l'immagine, direi anch'io complimenti per aver colto l'attimo in cui la luce riesce a creare un ponte tra l'uomo e Dio. Pregare in ogni momento, come spesso si è invitati a fare, è anche questo: cogliere i segni della presenza di Dio nella natura e lodarlo, ringraziarlo, come in molti hanno fatto sui social. La preghiera suscitata nel cuore è vera...non è illusione ottica. "Il Cristo di luce sul mare di Agropoli" ha aiutato a pregare...e questa non è fantasia.