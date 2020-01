Un ragazzo di 16 anni è morto investito da un treno ad Ancona: era sui binari con le cuffiette

Un terribile incidente è accaduto alla stazione di Loreto, in provincia di Ancona. Un ragazzo di 16 anni, al ritorno dalla scuola, è morto investito da un treno mentre stava attraversando i binari. Il ragazzo indossava le cuffiette e stava ascoltando musica, e pare non abbia sentito il rumore del treno che stava arrivando.

Ogni tentativo del macchinista del convoglio di salvare il giovane è stato inutile. Il macchinista, infatti, si era accorto della presenza del giovane sui binari, e aveva messo in azione la sirena del convoglio ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Il 16enne è stato investito ed è morto per il tragico impatto, davanti allo sguardo esterrefatto dei suoi compagni che non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

Il ragazzo si chiamava Mattia Perini, era originario di Civitanova Marche, e frequentava l’istituto alberghiero di Loreto. Nel momento in cui è stato investito, stava aspettando il treno regionale per tornare a casa dopo la fine delle lezioni, cosa che faceva regolarmente tutti i giorni. La vicenda è stata ricostruita dagli altri ragazzi che erano sulla banchina ad aspettare il treno.

Non era la prima volta che Mattia indossava le cuffiette per ascoltare la sua musica preferita, ma stavolta si è accorto all’ultimo momento del treno in arrivo e non è bastato il tentativo disperato di tornare sulla banchina per salvarsi. Il violento urto con il convoglio lo ha sbalzato di lato e lo ha ucciso. I genitori del giovane, preoccupati perché il figlio non rispondeva, si sono allarmati.

Quando hanno sentito che alla stazione di Loreto c’era stato un incidente mortale hanno subito contattato la scuola. È così che le forze dell’ordine hanno dato la terribile notizia ai genitori del giovane, disperati per la tragica morte del figlio. Anche la scuola e il preside hanno rivolto parole di cordoglio alla famiglia.