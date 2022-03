Un nuovo francobollo per ricordare Giuseppe Mazzini

La filatelia e non solo ricordano oggi, 10 marzo, i centocinquanta anni di morte di Giuseppe Mazzini.

Nato a Genova il 22 gennaio 1805 e morto a Pisa giusto il 10 marzo del 1872, di certo uno dei “pezzi grossi” della storia inerente all’Unità d’Italia, nonostante la figura non sempre limpida.

Il francobollo che al momento è probabilmente uno dei titoli più interessanti di questa prima parte dell’anno ha un costo di 2,60 euro (relativo alla tariffa cosiddetta B zona 2 pari al secondo porto della spedizione nel territorio italiano) ha una tiratura di cinquecentomila pezzi racchiusa in fogli da ventottotto esemplari che come sempre è stato voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico stampato a cura dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in formato adesivo. Il soggetto curato dalla bozzettista Maria Carmela Perrini e vede il soggetto affiancrto ad un dipinto di Carlo Stagliti dal titolo “episodio delle cinque giornate di Milano in piazza S. Alessandro” esposta a Palazzo Moriggia presso il Museo Risorgimentale di Milano.

Naturalmente le due città sono coinvolte nella cerimonia di presentazione dove in entrambi i luoghi saranno realizzati a cura di Poste Italiane i timbri speciali del primo giorno di emissione. Con annessi anche i vari prodotti correlati disponibili pure negli sportelli filatelici presenti in più punti nelle provincie italiane. A Pisa in particolare l’emissione si ritaglia uno spazio in una cerimonia più ampia che vedrà tra i presenti anche il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico.

Qui alle 11,30, presso la Domus Mazziniana, sarà aperta la mostra dal titolo “Dare un volto all’idea” realizzata in collaborazione con il Centro Italiano di Filatelia Tematica curata da Fabrizio Fabrini che sarà esposta fino al 20 aprile. La mostra resterà aperta da lunedì a venerdì con orari 8.30-13.30; lunedì, mercoledì e venerdì anche 15-17; sabato e domenica su prenotazione per gruppi da dieci persone.

Un altro evento a tema sarà a Bolzano dove la Società Dante Alighieri e l’UNUCI ( Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia) lo ricorderanno con una conferenza curata da Achille Ragazzoni mettendo in relazione la sua figura con il Sommo Poeta. Anche in questo caso uno speciale annullo di Poste Italiane verrà realizzato al Circolo Unificato dell’Esercito, sito in Viale Druso 20.

Infine un accenno anche al prossimo francobollo giorno 23, per “le Eccellenze italiane dello spettacolo”che riguarda un nome che di certo non ha bisogno di tante parole dedicato a Ugo Tognazzi, nel centenari o della nascita.