Un francobollo per ricordare Don Lorenzo Milani

Si chiude oggi, sabato 27 maggio, una settimana con emissioni di francobolli come da programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Se abbiamo iniziato con Alessandro Manzoni ed il suo 150° della morte lunedì, si è continuato con “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicatoa Rigoni di Asiago S.r.l., nel 100° anniversario dellafondazione il 24 e “le Eccellenze del sapere” dedicato alla Legge di Contabilità Generale dello Stato, nel 100° anniversario, giorno 25.

Oggi ultimo titolo in programma in questi sette giorni per ricordare tramite la serie tematica il Senso civico, il sacerdote Don Lorenzo Milani nel 100° anniversario della nascita. Nel giorno esatto della nascita avvenuta a Firenze città dove mori il 26 giugno 1967 dopo che la sua figura è rimasta legata all’esperienza didattica rivolta ai bambini poveri nella disagiata e isolata scuola di Barbiana. Soggetto non nuovo al mondo dei francobolli e della filatelia italiana.

Il francobollo dal valore di 1,20 euro (tariffa letterà B) è stampato come sempre dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in formato adesivo racchiuso in fogli da quarantacinque pezzi per una tiratura complessiva di cinquecentomila quaranta esemplari.

La vignetta lavorata dalla bozzettista Tiziana Trinca riproduce un ritratto di Don Lorenzo Milani, sacerdote e maestro, che pensò la scuola e l’istruzione come strumento per dare voce agli ultimi, formare cittadini consapevoli e abbattere le diseguaglianze. Con la foto usata per gentile concessione della Fondazione Don Lorenzo Milani – Firenze.

Una ricorrenza che tra i vari festeggiamenti oltre al francobollo vedrà la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Naturalmente Poste italiane sarà presente all’evento con un annullo primo giorno di emissione ed i prodotti correllati.

Adesso il programma prevede qualche giorno di pausa essendo il prossimo dentello (emissione numero 28 di 65 previste) in uscita dedicato a “lo Sport” con Codogno, comune europeo dello sport il 5 giugno.