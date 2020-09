Un francobollo per Carlo Alberto Dalla Chiesa a cento anni dalla nascita

Nuova intensa settimana quella prossima per le uscite dei francobolli agli sportelli postali del territorio. Il titolo probabilmente più atteso è quello che il Ministero dello Sviluppo Economico ha programmato per il 27 settembre 2020, un francobollo che in origine non era previsto, ed appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nel centenario della nascita, con un costo di 1,10 euro pari alla tariffa B.

Il francobollo, che sarà il secondo nella storia ad essere dedicato al generale morto per mani mafiose a Palermo nel 1982, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in formato adesivo con una tiratura di quattrocentomila esemplari racchiusi in fogli da ventotto. A lavorare al bozzetto ci ha pensato Maria Carmela Perrini.

La vignetta, raffigura un ritratto del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa in primo piano su uno scorcio di Saluzzo, città natale, che focalizza l’Antico Palazzo Comunale e l’attigua Torre Civica; suggella la vignetta, in alto a sinistra, una fascia tricolore. Da notare che lo scorcio di Saluzzo è tratto da una fotografia realizzata dal fotografo Lucio Rossi.

Il ritratto del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa è tratto da una fotografia utilizzata per gentile concessione dell’Arma dei Carabinieri. Tra le altre voci in calendario, il 28 settembre 2020 arriverà un francobollo dedicato all’Ispettorato di Pubblica Sicurezza Vaticano nel 75° anniversario dell’istituzione, relativo al valore della tariffa B, che sarà in fogli da dieci pezzi per una tiratura da quattrocentomila esemplari con il bozzetto di Tiziana Trinca. Emissione questa che sarà una delle tre previste nel giro di un mese con la Città del Vaticano.

Altri due francobolli il 25 settembre 2020 previsti per la serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico! anche in questo caso di tariffa B, relativi alla Riserva naturale dello Zingaro (con bozzetto di Isabella Castellana) e alla Costa degli Etruschi (curato da Tiziana Trinca) con tiratura di quattrocentomila esemplari per ciascun francobollo.