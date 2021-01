Un anno dalla morte di Kobe Bryant e sua figlia Gianna: a Reggio-Emilia inaugurata una piazza

Oggi 26 gennaio 2021 è un giorno triste per tutta la pallacanestro mondiale e lo sport in generale. Siamo infatti ad un anno dalla scomparsa del cestista e pluricampione Nba, Kobe Bryant, scomparso tragicamente durante un incidente aereo insieme a sua figlia Gianna e ad altre persone il 26 gennaio 2020. Il giocatore e sua figlia stavano raggiungendo il palazzetto dove la giovane avrebbe dovuto tenere un allenamento dopo poco tempo. Quella mattina nella zona intorno a Los Angeles, negli Stati Uniti, c’era una fitta nebbia. Per cause ancora tutte in corso di accertamento il pilota perse il controllo dell’elicottero in cui si trovavano i Bryant: il velivolo precipitò giù, non lasciando scampo al campione e a sua figlia.

Per questo, nella mattinata del 26 gennaio 2021, oggi quindi, a Reggio-Emilia sarà inaugurata una piazza che sarà intitolata largo Kobe e Gianna Bryant. Questo è l’omaggio che il capoluogo di provincia emiliano ha pensato per ricordare il campione Nba. Kobe ha infatti vissuto per diversi anni della sua vita a Reggio-Emilia, in quanto il padre Joe giocava nella prima squadra, che alla sia chiamava Cantine Riunite. Il figlio, invece, giovava nelle giovanili e già allora sembrava un talento molto promettente.

Lo spazio davanti al palazzetto

La piazzetta che sarà inaugurata oggi si trova proprio davanti al palazzetto dello sport di Reggio-Emilia. Lo spazio è stato creato durante alcuni lavori di riqualificazione urbana realizzati dal Comune. Alla cerimonia di intitolazione è prevista la partecipazione del sindaco Luca Vecchi e del direttore della Camera di Commercio, Stefano Landi. Assieme a loro saranno presenti anche alcuni amici del campione. Per ovvi motivi sanitari legati all’emergenza Covid la cerimonia sarà molto sobria.

Subito dopo l’inaugurazione della piazza ci saranno eventi collaterali, come l’inaugurazione di una mostra fotografica en plein air intitolata “Reggiano Forever”. Qui saranno mostrate delle immagini in formato gigante della vita di Kobe a Reggio-Emilia. Seguirà poi una diretta streaming dall’interno del palazzetto dell’evento “Reggiano Forever – Reggio-Emilia ricorda Kobe Bryant”. Saranno gli amici del campione a ricordare tutti i momenti salienti della sua permanenza in Italia.

Kobe Bryant ha lasciato un vuoto immenso in tutta la pallacanestro mondiale. Chi lo conosceva parla di lui come una persona umile, che lavorava sempre per migliorare. Da bambino lo si vedeva entrare sui terreni da gioco negli intervalli delle partite a fare qualche tiro. Già allora stupiva per ciò che riusciva a fare con una palla da basket.