Ufo avvistati nei cieli italiani: da nord a sud

Il 2019 si presenta interessante per il Centro Ufologico Mediterraneo e per quanti amano il mistero di presenze non identificate in arrivo da chissà dove, forse da un altro pianeta.

Segnalazioni di avvistamenti sono arrivati da molte parti d’Italia, spesso accompagnate da video e foto che ne garantiscono la veridicità.

Ufo è acronimo di unknown (o unidentified) flying object, ossia sta a indicare qualsiasi oggetto volante non identificato, per origine, provenienza e destinazione. Non si deve per forza pensare che Ufo significhi alieni o extraterrestri giunti tra noi.

Le segnalazioni

Non c’è una sola zona d’Italia in cui siano stati visti Ufo, ma un po’ ovunque lungo tutto lo stivale, da nord al sud. Sono stati avvistati ufo a Teglio e Lanzata in Valtellina, in provincia di Sondrio, e poi giù fino a Cava d’Ispica, in provincia di Ragusa, senza tralasciare di passare per Rivarolo, in provincia di Genova e Peschiera Borromeo, in provincia di Milano.

In Valtellina, una delle zone in cui spesso si racconta la presenza di oggetti misteriosi non identificati, il 2 gennaio 2019, è stata avvistata una grossa sfera luminosa nei comuni di Teglio e Lanzata. Una lettrice del Giornale di Sondrio ha scattato una foto dell’oggetto volante misterioso, poi divulgata attraverso i social del Centro Ufologico Mediterraneo (C.UFO.M).