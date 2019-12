Udine, incidente mortale lungo la Ferrata: morto un ragazzo di 22 anni

Ancora una vittima sulle strade italiane. Il conteggio sale di giorno in giorno e sembra che niente possa fermarlo. L’ultima tragedia si è consumata nel Friuli Venezia Giulia, più precisamente nel comune di Bertiolo, nel quale un ragazzo di 22 anni ha perso la vita a causa di un incidente mortale lungo la Ferrata.

Il nome della vittima è Lorenzo Viscardis, ed è il nipote del sindaco di Bertiolo, Eleonora Viscardis. Secondo le prime ricostruzioni fatte da chi è giunto sul posto nei primi minuti dopo l’impatto, sarebbe avvenuto uno scontro tra un’auto e un camion.

Incidente mortale in Friuli Venezia Giulia: impatto violentissimo

Sul posto, al momento dell’incidente, sono giunti i vigili del fuoco, i sanitari a bordo di un’autombulanza, e addirittura un elicottero, ma non c’è stato niente da fare. Le prime ricostruzioni dell’incidente hanno confermato che il camion è finito in un fossato ribaltandosi. Durante questa fase, ha letteralmente perso il carico che stava trasportando, cioè dei pannelli, e inizialmente ha preso anche fuoco. Successivamente, le fiamme sono state spente, ma il ragazzo di 22 anni che era all guida dell’auto è rimasto incastrato sotto le lamiere ed è morto a seguito delle gravi lesioni riportate.

Mettere in sicurezza la strada è stato piuttosto difficile e ci è voluto del tempo. Nel frattempo, mediante apposite pattuglie, è stato possibile rendere più regolare la viabilità. L’auto è stata letteralmente spinta in un campo, mentre il camion ha arato il terreno ai margini della strada.

La motrice è finita nel fango, dunque ha limitato i danni, ma la parte posteriore dell’autoarticolato è rimasta in parte sospesa a mezz’aria, e per metà è stata letteralmente distrutta. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, mentre il corpo è stato portato via verso le 16.30. Saranno da verificare alcuni dettagli prima di avere l’ufficialità di quanto successo.