Sono sempre di più gli incidenti che accadono ogni giorno e che vedono coinvolti giovani o intere famiglie distrutte. Sono incidenti terribili che lasciano il vuoto e la disperazione nei parenti delle vittime. L’ultimo incidente e tragedia vede protagonisti, purtroppo, un padre e una figlia che muoiono sul colpo in seguito a un incidente accaduto a Udine dove perdono la vita dopo un frontale tra un auto e camion. Vediamo cosa è accaduto e la dinamica.

Un incidente che è avvenuto nella giornata di lunedì 9 agosto. Una tragedia in cui il padre e la figlia muoiono sul colpo, mentre il resto dei membri della famiglia, ovvero la moglie dell’uomo e gli altri due figli sono attualmente in ospedale ricoverati in gravissime condizioni. Uno scontro frontale tra l’auto della famiglia e l’autista del camion che ne è uscito illeso. La macchina ha fatto una invasione improvvisa nella corsia opposta che è stata deleteria.

Un incidente accaduto sulla sr 52 carnica dove sono giunti immediatamente le squadre dei soccorritori, dei Vigili del Fuoco dei Carabinieri. Sono stati proprio i vigili del fuoco a estrarre le vittime dal mezzo constatando la morte del padre e della figlia. In base a una prima ricostruzione dei fatti, sembra che l’auto abbia invaso la corsia opposta da dove arrivava il camion che, purtroppo, non ha potuto fare niente per evitare la tragedia.

L’autista del camion, uscito illeso, anche se in profondo stato di agitazione, ha contattato immediatamente i soccorsi cercando di prestare aiuto alle vittime. Il padre e la figlia che dovrebbe avere 12 anni sono morti all’istante, mentre un figlio è stato estratto vivo, ma con condizioni serie e portato immediatamente con l’elisoccorso all’ospedale.

Attualmente, sia il figlio in condizioni critiche che la madre e gli altri componenti della famiglia sono tutti ricoverati all’ospedale di Cattinara, ma non sarebbero in pericolo di vita. La strada è stata chiusa al traffico creando delle deviazioni per gli automobilisti che passano in quella zona.