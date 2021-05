Non ce l’ha fatta Alessandro Talotti, ex saltatore azzurro tra i più noti in Italia. L’uomo, 40 anni, è morto nelle scorse ore a causa di un tumore, che non gli ha lasciato scampo. Nato a Udine, Talotti nel corso della sua lunga e brillante carriera da sportivo ha partecipato alle Olimpiadi di Atene 2004 e Pechino 2008. Pochi giorni fa ha sposato Silvia Stibilj, campionessa di pattinaggio a rotelle. Lo scorso autunno la coppia ha avuto anche un bambino.

La moglie ha ricordato Alessandro dolcemente in un suo post su Instagram. “Buonanotte Angelo mio! Grazie per tutte le cose spettacolari che abbiamo vissuto assieme… grazie per il dono più grande che mi hai lasciato… grazie per esser stato semplicemente te stesso! TI AMO ORA E PER SEMPRE”. In una recente intervista al Corriere della Sera, Talotti aveva dichiarato che ogni volta i medici gli chiedevano se volesse affrontare un nuovo ciclo di chemio. “Io rispondevo di sì” – così disse l’atleta ai giornalisti.

Il cordoglio della Fidal

Talotti ottenne il quarto posto agli Europei di Monaco nel 2002, quando saltò l’asticella a 2,27 metri. Non appena terminò la sua carriera si iscrisse all’università laureandosi in fisioterapia, professione che ha svolto fino ai suoi ultimi giorni. Nel 2012 venne eletto in Consiglio Federale FIDAL per il quadriennio 2012-2016.

“L’Atletica Italiana piange oggi, riunita, per un figlio che completa il suo percorso terreno. Alla famiglia Talotti vanno le condoglianze e l’abbraccio ideale e commosso del presidente federale Stefano Mei, del Consiglio, e di tutti coloro che si riconoscono nei valori del movimento tricolore. Ciao Ale, sei stato davvero ‘Top’, come amavi dire tu. Non ti dimenticheremo” – questo è il messaggio di cordoglio che la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) ha inviato ai famigliari di Talotti.

Alessandro Talotti, oltre alla moglie Silvia, lascia anche il figlio Elio, che come detto in apertura ha avuto dalla moglie lo scorso autunno. Tutto il mondo sportivo è in lutto per l’improvvisa scomparsa del campione di atletica leggera. L’atleta era ben voluto da tutti e conosciuto per i suo grande cuore.