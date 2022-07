Ascolta questo articolo

Versa in gravi condizioni la bambina di 4 anni che a Udine è precipitata da una delle finestre della casa in cui abita, facendo un volo di sette metri. La causa della caduta sarebbe da ritrovarsi nel cedimento improvviso di una grata di metallo anti intrusione che si trovava fuori dalla finestra.

Secondo la prima ricostruzione, la bambina, di origini straniere, si trovava nella casa della sua famiglia. in via Cividale, insieme alla madre ed al fratellino minore, che stava dormendo, nel pomeriggio di martedì 19 luglio. Il padre era invece in casa, ma si trovava al lavoro. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, poco prima delle 15, quando la bambina si trovava in una stanza dell’ultimo piano dell’abitazione insieme alla madre.

La casa è composta da due piani più mansarda, e le finestre di quest’ultima sono dotate di piccole grate metalliche anti-intrusione. La bambina sarebbe riuscita ad aprire una di queste finestre, e si sarebbe quindi affacciata. E’ proprio in quel momento che la grata di ferro ha ceduto, provocando la caduta della piccola, che ha fatto uno spaventoso volo di sette metri prima di atterrare al suolo.

La bambina è stata soccorsa dal personale del 118, che ha prestato le prime cure e l’ha intubata, prima di trasferirla presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Il padre, uscito dal lavoro dopo aver saputo dell’incidente della figlia, l’ha raggiunta al nosocomio, dove si trova ricoverata in gravi condizioni.

Sul posto sono arrivate le Volanti della Questura di Udine e la Polizia Scientifica per i primi rilievi. Al momento si escluderebbe la mancata vigilanza da parte degli adulti o il coinvolgimento di terzi, escludendo quindi reati di tipo penale. L’ipotesi predominante è quindi che si sia trattato di una tragica fatalità. Sono comunque in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.