Uccise la compagna a coltellate. Gli dimezzano la pena con l’attenuante della delusione amorosa

Cosa ne pensa l’autore

Elisabetta Monda - Non capisco come in una sentenza dove viene precisato che "nessun essere umano può decidere per la vita di un altro", poi termini con uno sconto di pena così grande. La donna sicuramente avrà sbagliato nei confronti del compagno, ma la delusione non è un buon motivo per uccidere qualcuno. Se tutte le persone tradite uccidessero i loro partner, probabilmente sulla terra non resterebbe più nessuno.