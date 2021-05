Ubriaco resta bloccato con l’auto al passaggio a livello: uomo denunciato

Poteva avere tragiche conseguenze un episodio che si è verificato nelle scorse a Bari, precisamente nel rione Japigia, dove un 46enne è rimasto bloccato in un passaggio a livello sulla linea delle Ferrovie Sud-Est. Il soggetto aveva occupato i binari. La scena non è passata inosservata agli agenti della Polfer, che monitorano la sicurezza nelle stazioni e sull’intera rete ferroviaria. Gli uomini in divisa hanno quindi raggiunto l’uomo, questo per verificare quanto stesse succedendo.

Da subito il 46enne è apparso ubriaco e non in sè, per cui i poliziotti lo hanno sottoposto al test alcolemico, in modo da verificare quanto avesse bevuto. Dalle analisi è risultato che nel corpo avesse un valore di alcol pari a 3,20 grammi per litro. La circolazione dei convogli è stata bloccata, questo almeno fino a quando la situazione non è migliorata. I relativi controlli sulla persona hanno portato a stabilire che l’uomo fosse recidivo per la stessa violazione.

Il 46enne è stato denunciato

Vedendo la sua recidiva il 46enne è stato denunciato quindi per interruzione di pubblico servizio. Dopo circa un’ora la circolazione dei treni è tornata normale. La situazione non è comunque sfuggita di mano e si è risolta senza che l’automobilista fosse coinvolto in un pericoloso sinistro, che poteva costargli anche la vita. Una situazione di pericolo sventata davvero in tempo.

Per motivi di privacy le generalità dell’uomo non sono state rese note. Nelle prossime ore si potranno conoscere forse altri dettagli sulla vicenda accaduta a Bari. Ogni anno sono diversi gli incidenti che si verificano tra auto e treni, alcuni proprio ai passaggi a livello. Capita infatti che i veicoli restino bloccati al loro interno.

Alcuni incidenti del genere sono purtroppo costati la vita alle persone che sono rimaste accidentalmente sui binari con i loro veicoli. La notizia di quanto accaduto si è diffusa nel rione Japigia, destando apprensione e sconcerto tra gli abitanti. I tecnici della ferrovia hanno poi rimesso in sicurezza l’area e i convogli hanno ricominciato a transitare.