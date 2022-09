Ubriaco alla guida, 29enne dominicano investe ed uccide 25enne in monopattino

Ascolta questo articolo

Un 29enne originario della Repubblica Dominicana ha investito ed ucciso un 25enne, che stava viaggiando in monopattino in direzione opposta. L’incidente fatale è avvenuto sabato mattina, intorno alle 6, in via Chieri a Cambiano, piccolo comune in provincia di Torino.

La vittima, il 25enne Claudio Casu , di origine sarda ma residente a Chieri, si stava recando al lavoro presso il salumificio Lenti a Santena. Il giovane aveva da poco ottenuto un contratto a tempo indeterminato, ma dato che lui e le fidanzata, con la quale conviveva, avevano una sola auto, si recava al lavoro con il monopattino elettrico. “Lo vedevo partire ogni mattina all’alba“, ha raccontato un vicino della vittima al “Corriere di Torino”.

Il 29enne dominicano, anche lui residente a Chieri, stava viaggiando a bordo della sua Jeep, quando ha invaso la corsia opposta nel corso di un sorpasso, travolgendo la vittima. Casu, secondo quando ricostruito dai Carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente, si trovava al bordo della strada all’altezza di una curva.

L’incidente è avvenuto sulla provinciale 122 vicino ad un distributore di benzina. Dopo il violento scontro, il conducente dell’auto non si è fermato per sincerarsi delle condizioni del 25enne o prestare i primi soccorsi, ma ha invece proseguito la sua corsa, fermandosi solo 500 metri dopo il luogo dell’impatto. Nonostante l’intervento del 118, che ha inviato sul posto una ambulanza della Croce Rossa di Chiari il cui personale ha cercato a lungo di rianimare il 25enne, per Casu non c’è stato niente da fare.

I rilievi dei militari, intervenuti dopo l’incidente, hanno dimostrato che il 29enne che guidava la Jeep aveva un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Il dominicano è stato quindi arrestato dai carabinieri di Chieri per omicidio stradale e omissione di soccorso e si trova adesso agli arresti domiciliari.