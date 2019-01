Tutti i ponti e le festività del 2019, 11 giorni di feste e 37 giorni lontano dal lavoro.

Nel 2019, al contrario del 2018, ci saranno diversi ponti in occasione delle festività. Infatti, con 11 giorni di festività nazionali, i giorni in cui gli italiani potranno assentarsi dal lavoro sono ben 37 grazie ai numerosi ponti.

Ecco le date da segnare in agenda per programmare gite, escursioni o weekend di relax.

Festività, ferie e ponti del 2019

Quest’anno la festa dell’epifania del 6 gennaio cadrà di domenica e quindi salterà il classico ponte dell’epifania. Un’altra festa da cui sarà sicuramente escluso il ponte è il 2 giugno, festa della Repubblica Italiana anch’esso di domenica e per ultimo l’8 dicembre festa dell’Immacolata Concezione che quest’anno avverrà anche lei la domenica.

Guardando il calendario ci saranno molte occasioni per fare il ponte e grazie a questo si potranno organizzare delle piccole ferie. Il ponte più lungo sarà ad aprile in occasione della festività di Pasqua dove si riuscirà a fare due settimane di vacanza, perché Pasqua e Pasquetta saranno il 21 e 22 aprile ma si accavallano con il 25 Aprile, Festa dei Lavoratori, che cadrà di giovedì e il Primo maggio che cade di mercoledì.

Ferragosto quest’anno cadrà di giovedì e quindi per il lavoratore ci sarà l’opportunità di godere di un ponte che andrà da giovedì a domenica per poter organizzare una fuga al mare, in montagna o al lago della durata di ben 4 giorni.

Quest’anno Natale cadrà di mercoledì ed il 26, giorno di Santo Stefano sarà di giovedì, il 27 sarà di venerdì ed è quindi molto probabile che la maggior parte dei lavoratori potrà godere del ponte e quindi assentarsi dal lavoro dal 25 al 29 compresi. Grazie a questo ponte lungo ci si potrà riprendere dalle feste natalizie con più calma; i più fortunati non dovranno rientrare al lavoro fino al 2 gennaio 2019 visto che il 31 dicembre sarà di martedì.

Molti genitori si staranno domandando quale sarà il calendario scolastico. Per questa informazione non vi è una risposta unica per tutte le regioni. Ogni regione stila il proprio calendario scolastico, poiché le regioni hanno la libertà nel decidere quali e quanti Ponti far fare alle proprie scuole.

Altre festività saranno:

15 agosto Ferragosto di giovedì

1 novembre giorno dei Santi sarà di venerdì

28 febbraio Giovedì Grasso

giovedì 3 marzo Carnevale 2019

domenica 5 marzo Martedì Grasso

martedì 19 marzo Festa di San Giuseppe