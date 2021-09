Truffa dei telefonini, 9 cent per ogni click

La Procura di Milano, che un anno fa con le prime perquisizioni incentrate su WindTre aveva fatto saltare il banco del colossale mercato, ha scoperto che fino ad allora c’era anche un altro trucco per spillare quattrini dai cellulari senza click: 9 centesimi già solo al semplice passare su determinate pagine Internet. Ne ha parlato al pm Francesco Cajani e all’aggiunto Eugenio Fusco un ingegnere ex consulente di Accenture (società piattaforma tecnologica di Wind tra febbraio e giugno 2020 al posto della Pure Bros sotto indagine).

E affermando che gli fosse stato chiesto da dirigenti di Vetrya (dal 27 dicembre 2019 società subentrata a Pure Bros nel contrattualizzare i produttori di contenuti di Wind), ha aggiunto che lo scippo dei 9 centesimi per volta era tarato per bloccarsi al tetto di 1 euro al mese, in modo che l’utente non se ne accorgesse in bolletta ma il sistema potesse ugualmente macinare soldi su larga scala.

Un nuovo sequestro preventivo, su ordine della gip Patrizia Nobile, aggiorna così quanto emerso nei mesi scorsi dal sequestro a Wind di 21 milioni di euro di percentuali sui servizi attivati con modalità fraudolente da società di contenuti quali Bright Moby e Yoom tramite l’hub tecnologico Pure Bros.

Per gli inquirenti l’incarico nasceva già viziato da un conflitto di interessi di Vetrya, che in quel momento avrebbe finito con il ricoprire tutti i ruoli della filiera: hub commerciale per Wind, produttore di contenuti, aggregatore di produttori di contenuti per Tim, e pure gestore del call center del settore, in contrasto con la delibera n.108 del 2019 dell’Agcom-Autorità Garante delle Comunicazioni.

Colpiscono i dati forniti da WindTre all’Agcom da quando (a seguito appunto dell’inchiesta della Procura) le regole sono state cambiate e l’utente che voglia un servizio aggiuntivo deve chiedere di rimuovere il preimpostato blocco: su 8 milioni e 278mila clienti Wind che avevano ricevuto l’attivazione del barring, «alla luce della nuova normativa regolamentare hanno manifestato la volontà di non attivare il blocco in 390». E il nuovo responsabile di WindTre, subentrato a marzo 2020 al collega indagato, aggiunge agli inquirenti: “Ad oggi le attivazioni su Accenture si sono notevolmente ridotte, con una media che è scesa da 30/40.000 attivazioni al giorno nel mese di aprile 2020 fino alle 2.000 attivazioni al giorno nel giugno 2020, per poi azzerarsi a luglio. Nella giornata dell’altro ieri ne abbiamo fatte 100…”.