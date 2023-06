Trovato senza vita il ballerino Luigi Swan: incredulità nel mondo della danza

C’è profonda commozione in queste ore nel mondo della danza, in particolare in quella delle categorie popping e locking, per l’improvvisa scomparsa di Luigi Piccione, meglio conosciuto come Luigi Swan. Si trattava di uno dei più importanti professionisti del settore che aveva prestato la sua opera in concorsi nazionali, giurie e spettacoli vari. Ha insegnato le tecniche di locking e popping a tantissimi ragazzi in tutto il Paese.

Una personalità di spessore, molto amata da tutti soprattutto per la sua generosità e la sua bravura. Nel corso dei suoi anni di carriere Luigi ha costruito il suo bagaglio tecnico che poi ha messo a disposizione dei più giovani. Swan ha partecipato ad eventi dal Sud al Nord Italia. La notizia della sua scomparsa è arrivata nelle scorse ore.

Malore improvviso

Secondo quanto si è appreso in queste ore dalla stampa nazionale, pare che Swan sia stato trovato privo di vita nella sua abitazione. Originario di Taranto, si era trasferito quindi a Bologna da diverso tempo, dove aveva continuato a coltivare la sua passione.

Chi lo conosceva afferma che proprio questo per lui era un periodo brillante. Una vita dedicata alla danza, quella di Luigi, professione e tecniche che ha quindi contribuito ad esportare dappertutto. Le sue lezioni sono state tenuta anche a Roma presso la Santinelli Dance Acedemy di Balduina e via Mattia Battistini e in tante altre parti d’Italia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati tramite i social network. “Il mio mondo si ferma e tutto a d’un tratto il fiume in piena, precisamente 3 settimane fa abbiamo passato due giornate insieme come i vecchi tempi dove ti ho presentato le mie bimbe e tutta la mia nuova vita eri entusiasto…forse più di me” – così scrive Moko su Facebook. Nelle prossime ore si potranno sicuramente conoscere ulteriori notizie circa la dipartita di Luigi Swan.