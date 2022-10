Trovato impiccato in giardino: tragedia a Galatina

Ascolta questo articolo

Il Salento viene scosso da un’altra, tremenda tragedia. Nella mattinata dell’8 ottobre, infatti, un giovane 35enne è stato trovato impiccato ad un albero all’interno del giardino della propria abitazione. Secondo quanto si apprende l’uomo di professione svolgeva l’impiegato. Il dramma in questione s’è verificato a Galatina, in provincia di Lecce. La vittima è stata trovata ormai senza vita dai famigliari, che andando in giardino hanno visto ormai il 35enne senza vita.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che però non hanno potuto far nulla per salvare il malcapitato: come detto il 35enne era già morto quando sono arrivati i famigliari. Nell’abitazione di Galatina si sono recati anche i carabinieri della locale stazione, questo per svolgere i rilievi del caso, come da prassi in questi casi.

Città sotto shock

Al momento non si conoscono ancora le cause del gesto estremo messo in atto dal 35enne. Per motivi di privacy le sue generalità non sono state rese note, questo sia per tutelare la vittima che i suoi famigliari, devastati da un dolore tremendo. Dei fatti è stata avvisata anche la locale Procura di Lecce.

Il magistrato inquirente non ha potuto far altro che consegnare la salma ai famigliari, per un ultimo saluto. Secondo quanto fa sapere Lecce Prima i sanitari non hanno neanche cominciato le manovre di rianimazione. La notizia si è immediatamente diffusa in tutta Galatina, lasciando sotto shock tutta la popolazione.

Soltanto nella giornata del 7 ottobre il Salento è stato devastato da un’altra tragedia avvenuta sulla statale 101 che collega Lecce a Gallipoli. Qui un giovane di 28 anni, Davide Papa, ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale. Il ragazzo viaggiava a bordo di una moto Yamaha R6 quando ha impattato con una Bmw, per cause che sono ancora tutte in corso di accertamento.